Usta sanatçı Neşet Ertaş ölümünün 7'nci senesinde unutulmadı

Halk müziğinin usta ismi Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Ölümünün üzerinden 7 yıl geçen 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, dillerden düşmeyen eserleriyle ölümünün yıl dönümünde de unutulmadı.

TREND LİSTESİNDE BİRİNCİ OLDU

Başta siyasi liderler olmak üzere Norm Ender, Uğur Işılak, Alp Navruz gibi isimler Neşet Ertaş'ı ölümünün yıl dönümünde bir kez daha andı. Prostat kanseri rahatsızlığından dolayı hayatını kaybeden Neşet Ertaş için Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Mevlüt Çavuşoğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Norm Ender, Uğur Işılak ve Alp Navruz paylaşım yaptı. Binlerce sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımlarla Neşet Ertaş ölüm yıl dönümde Twitter'da trend oldu.

NEŞET ERTAŞ NE ZAMAN ÖLDÜ?

1938 yılında dünyaya gelen usta sanatçı Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ileri evrede prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Cenazesi Kırşehir Bağbaşı Mezarlığında toprağa verilmiştir.Mezarı ise babası Muharrem Ertaş'ın yanındadır. Mezar taşında ise "Sakin ol ha, insanoğlu. İncitme canı, her can bir kalp, Hakk'a bağlı. İncitme canı, incitme." yazılıdır. Neşet Ertaş'ın adı Kırşehir'deki caddelerde, okullarda bulunmaktadır.

İşte Neşet Ertaş hakkında yapılan bazı paylaşımlar...