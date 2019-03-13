Usta Sanatçı Onur Akın, Podyumda Kalçasını Açan Hatice'yi Görünce Şoke Oldu

Kanal D'deki 2. Sayfa programına konuk olan Onur Akın, türkücü Hatice'nin sosyal medyada olay olan videosunu görünce şoke oldu. Usta isim, "Bana onu göstermeyin" diyerek Hatice'ye tepkisini gösterdi.

"HALK MÜZİĞİ SANATÇISI DEMEYELİM ARTIK"

Hatice'nin görüntüsünün gösterilmesi üzerine ise Onur Akın "Hatice'ye artık Halk Müziği sanatçısı demeyelim. Gerçekten bu kültüre emek verenlere ayıp oluyor" diyerek tepkisini ortaya koydu.

"HATİCE'Yİ PODYUMA ÇIKARDIĞIM İÇİN PİŞMANIM" DEMİŞTİ

Modacı Muammer Ketenci, "Hatice'ye niye böyle yaptığını sordum. 'Ben de podyumda ne yaptığımı bilemedim' dedi. Böyle olaylar olduğu için pişmanım. Dünden beri insanlar Hatice'nin giydiği elbiseyle fotoğraf çektirmeye geliyor. Elbiseyi Hatice'ye vereceğim çıktığı programlarda giysin."