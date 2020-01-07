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Usta sanatçılar tiyatro ile anıldı

Türk tiyatrosuna büyük emek veren yaşayan ve aramızdan ayrılan usta sanatçılar, Abdülkadir Katra'nın rejisiyle Çanakkale Sanat tiyatrosu tarafından sahnelenen "Aşk Olsun" adlı eserle anıldı.

07.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:19 Usta sanatçılar tiyatro ile anıldı

Sanatsal ve kültürel etkinliklerine ara vermeden devam eden 'nin profesyonel tiyatrosu; Çanakkale Sanat Tiyatrosu Aşk Olsun adlı kabare komedi oyunu ile izleyicilerinin karşısına çıktı. Çan'da ve 'te ardı ardına sahnelenen oyunu ayakta alkışlayan seyirciler, unutulmaz birer gece yaşadı.

Yılmaz Erdoğan ve Kandemir Konduk'un eserlerinden renkli bir kolaj oluşturan Türk Tiyatrosu'nun önemli rejisörleri ve oyuncuları arasında gösterilen Abdülkadir Katra; oyunun final sahnesinde vefat eden usta tiyatro oyuncularını andığı monoloğu sahnelediğinde, salondaki izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı. Katra'nın kaleminden çıkan final sahnesi monoloğunda geçen şu sözler, takdire şayandı; "Artık bazı ustalar da yok aramızda, ancak replikleri tiyatro denen bu sahnelerde sabaha dek fısıldaşır dururlar. Salon temizleyicileri gelir. Replikler yerlerine saklanırlar. Kaçışırlar.İzleyiciler gelince tekrar fısıldamaya başlarlar. Sonsuza dek yaşarlar. Ustalar, sonsuza dek aramızdalar."

Baştan sona komedi özelliği taşıyan eserin finalinde usta sanatçıların anılması, izleyenler tarafından büyük bir takdirle karşılandı.


Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Kaynak: Bültenler

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