Dilber Ay'dan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Ayrılığına Olay Yorum: Ben O Parayı Vermem

Şu sıralar 'X X Large' adlı parçasını çıkarmaya hazırlanan Dilber Ay, Beyaz TV Ana Haber'e çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Usta şarkıcı, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmalarının ticari olduğunu söyledi.

"HERİF ZENGİNSE KADINLAR EVLENİYOR"

Verdiği röportajda geçtiğimiz pazartesi günü boşanan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı hakkında olay yaratacak bir yorum yaptı. Dilber Ay, Subaşı'nın aylık 125 bin TL nafaka almasıyla ilgili şöyle konuştu: "Herif zenginse kadınlar evleniyor. Bir ay, bir buçuk ay, sonra şut… Tak, kendini aylığa bağlıyor.

"ACUN'UN YERİNDE OLSAM O PARAYI VERMEM"

Ticari evlilik bunlar. Acun'un yerinde olsam ben o parayı vallahi de billahi de vermem."

125 BİN TL NAFAKA ALACAK

9 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz sene nikah masasına taşıyan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, pazartesi günü anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Çiftin Melisa adından küçük kızlarının velayeti anne Şeyma Subaşı'ya verilerek aylık 125 bin TL nafaka almasına karar verilmişti.