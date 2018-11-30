30 Kasım 2018, 14:44
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Dilber Ay'dan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Ayrılığına Olay Yorum: Ben O Parayı Vermem

Şarkıcı Dilber Ay, geçtiğimiz gün boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanması hakkında "Herif zenginse kadın evleniyor, Ilıcalı'nın yerinde olsam o parayı vermem" diyerek olay bir yorum yaptı.

Şu sıralar 'X X Large' adlı parçasını çıkarmaya hazırlanan Dilber Ay, Beyaz TV Ana Haber'e çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Usta şarkıcı, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmalarının ticari olduğunu söyledi.

"HERİF ZENGİNSE KADINLAR EVLENİYOR"

Verdiği röportajda geçtiğimiz pazartesi günü boşanan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı hakkında olay yaratacak bir yorum yaptı. Dilber Ay, Subaşı'nın aylık 125 bin TL nafaka almasıyla ilgili şöyle konuştu: "Herif zenginse kadınlar evleniyor. Bir ay, bir buçuk ay, sonra şut… Tak, kendini aylığa bağlıyor.

"ACUN'UN YERİNDE OLSAM O PARAYI VERMEM"

Ticari evlilik bunlar. Acun'un yerinde olsam ben o parayı vallahi de billahi de vermem."

125 BİN TL NAFAKA ALACAK

9 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz sene nikah masasına taşıyan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, pazartesi günü anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Çiftin Melisa adından küçük kızlarının velayeti anne Şeyma Subaşı'ya verilerek aylık 125 bin TL nafaka almasına karar verilmişti.

Dilber Ay,Acun Ilıcalı,Şeyma Subaşı,Subaşı
30 Kasım 2018 Cuma 14:44



YORUMLAR (18)
HAMDİ ÇAKAR: Bu kalitesiz ve beş para etmez toplum psikolojisi ve ahlakını hiçe sayan boş şeylerle insanları meşgul etmeyin. Parası olan her istediğini her haliyle yapar, öylemi, öyle ise yazmayın bu aile benzeri ilişkileri kendi ve benzerleri yaşasın , Bir boğaz turu yapıp boşansınlar, ayıp insanların ve aile düzeni ve evlilik müessesini bu kadar lausel yapmayın
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ORHAN: KADIN DOĞRU SÖYLÜYOR.
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ulan şeyma ülkenin derdi senin nafakan oldu hiç de yüzün kızarmıyor. ama suç sende değil benim babam olsa kahrından ölmüştü şimdiye . seinkilerin maaşallahı var sayende hepsi iş kurdu keyifleri gıcır. kuru ekmek yemek şu durumda olmaktan iyidir eminim. çok iğrenç bir etiket
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DOĞRU SÖYLEYEN ADAM: amcam hep söylerdi, kadınlar gelirken tapu, giderken icra memuru gibidirler diye haklıymış:))
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ASLI: Dilberay size de veren olsa sanki almayacaksın.. Her bayana bir Acun ılıcalı versin Allah.. Birkere de birini eleştirmeyin verse suç vermese pinti
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