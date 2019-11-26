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Usta şefler tecrübelerini geleceğin aşçılarıyla paylaştı

Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrencilerini, ünlü otellerde yönetici şeflik yapan tecrübeli isimlerle buluşturdu.

26.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:40Usta şefler tecrübelerini geleceğin aşçılarıyla paylaştı
Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrencilerini, ünlü otellerde yönetici şeflik yapan tecrübeli isimlerle buluşturdu.

Okulda düzenlenen söyleşide şefler Deniz Aydemir, Ahmet Yalçınkaya, Hakan Kurt, Ali Kemal Aydemir, Erdal Demir ve Neclan Karataş, öğrencilere mesleklerine yönelik tavsiyelerde de bulundu.
Okul Müdürü Kezban Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlaması adına "Kariyer Günleri" adlı etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Etkinlikle, mesleklerinde ulusal ve uluslararası başarı gösteren usta şefleri okullarında ağırladıklarını belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:
"Okulumuzun yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrencilerimizin ustalarımızın engin bilgilerinden faydalanmaları için onları okulumuza davet ettik. Sağ olsunlar ustalarımız da bizleri kırmayıp geldiler. Burada öğrencilerimize bilgiler verdiler. Bu etkinliğin öğrencilerimize çok şey katacağına inanıyorum. Benzer etkinliklerle öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.
Şef Deniz Aydemir de küçük yaşlarda başladığı aşçılığı 30 yıldır sürdürdüğünü anlattı.
Meslek yaşamında sürekli kendini geliştirdiğini, uluslararası yarışmalarda 10 ülkede Türk mutfağını tanıtıp madalyalar kazandığını aktaran Aydemir, "Mesleğimiz gerçekten zor bir meslek. Gün geliyor evinizden, ailenizden uzak kalıyorsunuz ama elde ettiğiniz başarı sizi çok mutlu ediyor. İleride bu mesleği yapmak isteyen kardeşlerimiz sürekli kendilerini geliştirsinler, asla pes etmesinler. Zorlu bir süreç ama sonucunda mutluluk veren bir meslek." diye konuştu.
Öğrenci Derya Kısakol da mesleğinde ustalaşmış şeflerin tecrübelerini dinlemekten dolayı şanslı olduğunu dile getirdi.
Söyleşinin ardından şefler, öğrencilerle yemek yaptı.

Ahmet Yalçınkaya, Anadolu Lisesi, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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