Haberler » Güncel » Usta şefler tecrübelerini geleceğin aşçılarıyla paylaştı - Haber

Usta şefler tecrübelerini geleceğin aşçılarıyla paylaştı

Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrencilerini, ünlü otellerde yönetici şeflik yapan tecrübeli isimlerle buluşturdu.

26.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:36
Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrencilerini, ünlü otellerde yönetici şeflik yapan tecrübeli isimlerle buluşturdu.
Okulda düzenlenen söyleşide şefler Deniz Aydemir, Ahmet Yalçınkaya, Hakan Kurt, Ali Kemal Aydemir, Erdal Demir ve Neclan Karataş, öğrencilere mesleklerine yönelik tavsiyelerde de bulundu.
Okul Müdürü Kezban Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlaması adına "Kariyer Günleri" adlı etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Etkinlikle, mesleklerinde ulusal ve uluslararası başarı gösteren usta şefleri okullarında ağırladıklarını belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:
"Okulumuzun yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrencilerimizin ustalarımızın engin bilgilerinden faydalanmaları için onları okulumuza davet ettik. Sağ olsunlar ustalarımız da bizleri kırmayıp geldiler. Burada öğrencilerimize bilgiler verdiler. Bu etkinliğin öğrencilerimize çok şey katacağına inanıyorum. Benzer etkinliklerle öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.
Şef Deniz Aydemir de küçük yaşlarda başladığı aşçılığı 30 yıldır sürdürdüğünü anlattı.
Meslek yaşamında sürekli kendini geliştirdiğini, uluslararası yarışmalarda 10 ülkede Türk mutfağını tanıtıp madalyalar kazandığını aktaran Aydemir, "Mesleğimiz gerçekten zor bir meslek. Gün geliyor evinizden, ailenizden uzak kalıyorsunuz ama elde ettiğiniz başarı sizi çok mutlu ediyor. İleride bu mesleği yapmak isteyen kardeşlerimiz sürekli kendilerini geliştirsinler, asla pes etmesinler. Zorlu bir süreç ama sonucunda mutluluk veren bir meslek." diye konuştu.
Öğrenci Derya Kısakol da mesleğinde ustalaşmış şeflerin tecrübelerini dinlemekten dolayı şanslı olduğunu dile getirdi.
Söyleşinin ardından şefler, öğrencilerle yemek yaptı.
Usta şefler tecrübelerini geleceğin aşçılarıyla paylaştı

Ahmet Yalçınkaya, Anadolu Lisesi, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:00 Rus askeri uydusu yörüngeye yerleşti
12:00 Sultanbeyli'de "hırsızlık" suçundan bir şüpheli tutuklandı
12:00 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 85'inci gününde
12:00 Times Meydanı kemençe, tulum ve horon ile inledi
12:00 Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi yarın başlıyor
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
11:10 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:04 Son dakika: "MİT, CHP'yi karıştırıyor" iddialarına Erdoğan'dan yanıt: MİT'e gerek yok, Muharrem Bey yeter
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:33 Sıfır Bir Adana'nın Yahya'sı EDHO'nun kadrosuna dahil oldu
26.11.2019 12:01:57