Usta Tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz Bilecik'te sahne aldı

Bilecik
Belediyesi Ramazan Şenlikleri kapsamında Uygur
Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Akizadeler Bir Tatlı Huzur
' adlı tiyatro oyunu, Bileciklilere keyifli anlar yaşattı.
Usta tiyatro oyuncusu Cengiz Küçükayvaz
ve ekibi tarafından sahne alan oyun, tiyatroseverler tarafından beğeniyle izlendi. Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, tiyatro oyunu sonunda Küçükayvaz ve beraberindeki sanatçılara teşekkür etti. Tiyatro Oyuncusu Küçükayvaz ise, Bileciklilerle buluştuğu için duyduğu memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Semih Şahin
ve Başkan Vekili Semih Tuzak'a teşekkür etti. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Cengiz Küçükayvaz
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