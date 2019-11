Usta tiyatrocu Özdemir Nutku için hüzünlü tören

İzmir'de bir süredir yoğun bakımda olan, cuma günü yaşamını yitiren ünlü yazar, yönetmen ve tiyatro sanatçısı Prof. Dr. Özdemir Nutku için uğurlama töreni düzenlendi. Sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmayan dostları Konak Sabancı Kültür Merkezi'ni hıncahınç doldurdu. Yüzlerce kişinin katıldığı törende, tiyatrocunun eşi Hülya Nutku ise eşinin ceketi, kravatı, yeleği, mendili ve yüzüklerini taktı.

İzmir'de bir süredir yoğun bakımda olan ve 8 Kasım Cuma günü saat 6.30 sıralarında yaşamını yitiren usta oyuncu, tiyatrocu ve yazar Prof. Dr. Özdemir Nutku için uğurlama töreni düzenlendi. 88 yaşında hayata gözlerini yuman Nutku'nun uğurlama töreni, Konak Sabancı Kültür Merkezi'nde yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ailesi, sevdikleri, öğrencileri ve meslektaşlarından oluşan büyük kalabalık, törenin yapıldığı salonu hıncahınç doldurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı törende, sanatçının eşi Hülya Nutku, eşinin ceketi, kravatı, yeleği, mendili ve yüzüklerini taktı. Nutku'nun fotoğraf ve videolarından oluşan slayt gösterisi sırasında, salondaki birçok katılımcı gözyaşlarına boğuldu. Törende söz alan Özdemir Nutku'nun eşi Hülya Nutku, "Bugün Özdemir hocamı kendisinin ceketi, kravatı ve aksesuarlarıyla uğurluyorum. Öğrencilerine her zaman mütevazilikle 'Benim yaşıma gelince sizin de çok sayıda eseriniz olur' derdi. Bu tevazu örneğidir. Bir yanı çocuk, bir yanı tevazu ama öbür yanı devasa bir yaşam öyküsüydü. Onu iyi ki tanımışım. İyi ki birlikte yıllarımı geçirmişim. Ben ona ömrüm boyunca yalan söylemedim ancak hastalığının son günlerinde ona yalan söyledim. Bana hep 'Özdemir Nutku sahnesi duruyor mu Hülya?' dedi. 'Duruyor hocam, mahkemeye başvurduk, biz kazandık' dedim. O sahne orada durmasa bile onun adını yaşatmak bu kuşağın görevidir" dedi.

'HOCALARIN HOCASINI KAYBETTİK'

Hocaların hocası Özdemir Nutku'yu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tiyatro bölümünü kuran Özdemir hocanın tiyatromuza verdiği katkılar asla unutulmayacak. Toplumda 78 kitap ve bin 800'ün üzerinde araştırma ve inceleme yazısı yazan Özdemir Nutku, bugüne kadar yüze yakın oyun sergiledi. Binlerce öğrencisi Özdemir hocanın açtığı yolu takip ediyor. Biz de onu takip edeceğiz. İzmir, Özdemir Nutku'dur, Özdemir Nutku İzmir'dir. İzmir, onun izini sürecek yolculuğunu sürdürecektir" diye konuştu.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Türk sanat camiasına baş sağlığı dileyen oyuncu Volkan Severcen, "Türk tiyatrosunun önemli köşe taşlarından biri Özdemir hocadır. Hepimizin üzerinde çok emeği var. Bugün Türkiye'de sahneye çıkan herkes üzerinde emeği vardır. Dünyanın en özel insanlarından biriydi" dedi. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan Tartan ise, "Sadece Türk tiyatrosu değil, aynı zamanda bilim ve kültür sanat hayatının da en büyük ismiydi. Son derece naif, yurtsever, ileriyi gören bir insandı. Nur içinde yatsın. Ömrüne çok değerli yapıtlar sığdırdı ve çok değerli kişiler yetiştirdi" diye konuştu. Kendisini bildiğinden beri tiyatro sahnesinde olduğunu söyleyen oyuncu Ali Poyrazoğlu ise "Tiyatro dediğimiz mucize, düşünenler, yazanlar, teoriyi hazırlayanlar, tiyatro için mücadele edenler ve aşağıda oturanların bir araya gelerek yaptıkları bir ayinden başka bir şey değil. Seyirciler ve oyuncular, bir araya geldiğinde bir kıvılcım çakıyor, insan kadar eski, kahkahalar atarak ölüme meydan okuma mucizesi gerçekleşiyor. Seyirciler bizim meslektaşlarımızdır. Ben oyuncu kardeşlerim adına değil, onların meslektaşları seyirciler adına bir Don Kişot'u, yel değirmenlerine yenilmeyen bir asil şövalyeye güle güle diyebilmek adına buraya geldim. Seyirciler adına dostuma güle güle diyorum" diye konuştu.

'ADINI YAŞATACAĞIZ'

Özdemir Nutku'nun kızı Elif Nutku ise, gözyaşları içinde, "Babam, kızlarını asla yalnız bırakmadan yalnız bir şeylerle başa çıkabilecek şekilde yetiştirdi. Babam, kızlarını Allah'tan başka kimseye minnet etmeyecek şekilde yetiştirdi. Babam kızlarını Allah korkusuyla, dürüstlükle, her devrin adamı olmayacak şekilde yetiştirdi. Bizler de her zaman kardeşlerimizle birlikte Özdemir Nutku'nun adını soyadını yaşatacak güce sahip olduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA