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Usta tiyatrocu özdemir nutku için hüzünlü tören

Usta tiyatrocu Özdemir Nutku için hüzünlü tören (2)TOPRAĞA VERİLDİİzmir'de bir süredir yoğun bakımda olan ve kaldığı hastanede yaşamını yitiren ünlü yazar, yönetmen ve tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku'nun cenazesi, Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.

10.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:24
Usta tiyatrocu Özdemir Nutku için hüzünlü tören (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'de bir süredir yoğun bakımda olan ve kaldığı hastanede yaşamını yitiren ünlü yazar, yönetmen ve tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku'nun cenazesi, Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi. Nutku'nun tabutu alkışlar eşliğinde taşınırken, cenaze törenine katılan ailesi, sevdikleri ve sanatçı dostları, gözyaşlarını tutamadı. Tiyatro ustasının cenazesi, ikidide kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.
Usta tiyatrocu özdemir nutku için hüzünlü tören

Özdemir Nutku, Yönetmen, Güncel

Kaynak: DHA


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