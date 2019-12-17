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Usta yazar Yaşar Kemal "Tek Kanatlı Bir Kuş" ile İş Sanat'ta anılıyor

Bir İş Sanat klasiği haline gelen dinletilerde bu ay, Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazarımız Yaşar Kemal yer alıyor.

17.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:16Usta yazar Yaşar Kemal

Usta yazarın son yapıtı "Tek Kanatlı Bir Kuş", saz ve türkülerde Cengiz Özkan'ın katılımıyla, müzik eşliğinde bir radyo tiyatrosu biçiminde sahnelenecek.

Yaşar Kemal, alegorik ve fantastik öğelerle bezediği eserinde, çoğu kez olduğu gibi "korku" temasını, "unutulmuş ve gizemli" bir taşra mekânında, toplumsal mozaiği imleyen bir yapıyla ve hümanist bir bakışla ele alıyor. Etkinlikte Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek, Yaşar Kemal'in hikâyesine hayat verecekler.

Serdar Yalçın'ın müzik direktörlüğünü yaptığı, Atilla Birkiye'nin metni düzenlediği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı hikâye dinletisi, 22 Aralık Pazar saat 16.00'da ve 23 Aralık Pazartesi saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda iki ayrı etkinlik olarak gerçekleştirilecek.


Cengiz Özkan, Yaşar Kemal, Güncel

Kaynak: Bültenler

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