Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Bu yıl 92.'si düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Kırmızı halı, kazananlar derken geriye enteresan ayrıntılar kaldı. ABD'li ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin törende uyuyakalması da bu ilginç ayrıntılardan bir tanesi oldu.

GECENİN EN İLGİNÇ ANLARI

Ünlü rapçi Eminem, 2002 yılında 8 Mile filmiyle kendisine En İyi Şarkı Oscar'ını kazandıran "Lose Yourself" adlı şarkısını sahnede seslendirirken, Martin Scorsese'nin uyuyakaldığını fark eden seyirciler bu kareleri kaçırmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Twitter'da gündem olan görüntülerde Scorsese'nin bir anda uyanışı, "İzin verin adam uyusun" dedirtti.

Görüntüleri paylaşan bir kişi de, "Martin Scorsese'nin Eminem'in performansı sırasında uyuyakalması gözlerimi yaşarttı" dedi.