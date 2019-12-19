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Usta yönetmen Tunç Başaran son yolculuğuna uğurlandı

Usta yönetmen Tunç Başaran düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

19.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:15 Usta yönetmen Tunç Başaran son yolculuğuna uğurlandı
Usta yönetmen Tunç Başaran düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Şakirin Cami'inde düzenlenen cenazeye Başaran'ın yakınları ile sanat camiasından isimler katıldı. Tunç Başaran'ın kız kardeşi Başaran, abisinin cenazesinde titreyerek gözyaşı döktü.
Türk sinemasında Uçurtmayı Vurmasınlar, Piano Piano Bacaksız gibi bilinen birçok filmin yönetmenliğini üstlenen usta isim Tunç Başaran, tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Usta yönetmen Başaran, bugün Şakirin Cami'inde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun katılımın olduğu cenazeye Başaran'ın ailesi, yakınları ile Müjdat Gezen, Halil Ergün gibi sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Abisinin cenazesinin yanından ayrılmayan Meriç Başaran, cenazede gözyaşı döktü. Ayrıca Meriç Başaran'ın, abisinin cenaze namazı sırasında titreyerek gözyaşı döktüğü görüldü.
Cenazede basına konuşan Müjdat Gezen, "Benim en eski dostumdu. Birlikte çalıştık, bana dizi çekti. Eş dost yani, aile dostumdu. Buraya da bu sene 9. gelişim, abone oldum. Bundan sonra bizim için gelecekler" dedi.
Tunç Başaran'ın yeğeni Pelin Onat, "Çok dik gitti, istediği gibi yaşadı. Son ana kadar tedavisini olurken en sevdikleriyle yan yanaydı. Uçurtma o, uçurtması uçtu" diye konuştu.
Usta yönetmen Tunç Başaran'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına taşındı. Cenaze, defnedilmek üzere Balıkesir Bandırma'ya gönderildi.
(Metin Başar/İHA)

Tunç Başaran, Yönetmen, Meriç, Güncel

Kaynak: İHA

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