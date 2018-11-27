Usta Yorumcular Jolly Joker'i Sallayacak

MÜZİĞİN YILDIZLARI JOLLY JOKER'DE
Jolly Joker Türkiye genelindeki şubelerinde, 4-8 Aralık tarihlerinde birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.
Beyoğlu, Vadistanbul, Kartal, Bursa, Ankara ve Antalya'daki Jolly Jokerlerde; Yıldız Tilbe, Zerrin Özer, Bülent Ersoy, Cevher, Aslızen, Mehmet Erdem, Rubato, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Demet Akalın, Gökhan Türkmen, Cengiz Kurtoğlu, Deha Bilimlier, Yaşar, Ümit Besen &Pamela ve Ceylan Ertem gibi Türk müziğinin yaşayan efsaneleri sahne alacaklar.
Jolly Joker 4-8 Aralık Sahne Takvimi:
Jolly Joker Vadistanbul
5 Aralık Çarşamba – Yıldız Tilbe
7 Aralık Cuma – Mehmet Erdem
Jolly Joker Kartal
5 Aralık Çarşamba – Zerrin Özer
7 Aralık Cuma – Rubato
8 Aralık Cumartesi – Cengiz Kurtoğlu
Jolly Joker Beyoğlu
7 Aralık Cuma –Yüzyüzeyken Konuşuruz
8 Aralık Cumartesi – Deha Bilimlier
Jolly Joker Bursa
7 Aralık Cuma – Bülent Ersoy
8 Aralık Cumartesi-Ceylan Ertem
Jolly Joker Ankara
4 Aralık Salı – Cevher
5 Aralık Çarşamba – Aslızen
7 Aralık Cuma – Demet Akalın
8 Aralık Cumartesi – Yaşar
Jolly Joker Antalya
7 Aralık Cuma – Gökhan Türkmen
8 Aralık Cumartesi –Ümit Besen &Pamela
Türkiye,Aralık