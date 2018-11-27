27 Kasım 2018, 09:16
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Usta Yorumcular Jolly Joker'i Sallayacak

Usta Yorumcular Jolly Joker

Türkiye'de müziğin ritmini belirleyen eğlence sektörünün en köklü markalarından Jolly Joker, eğlenceye hız kesmeden devam ediyor.

MÜZİĞİN YILDIZLARI JOLLY JOKER'DE

Jolly Joker Türkiye genelindeki şubelerinde, 4-8 Aralık tarihlerinde birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Beyoğlu, Vadistanbul, Kartal, Bursa, Ankara ve Antalya'daki Jolly Jokerlerde; Yıldız Tilbe, Zerrin Özer, Bülent Ersoy, Cevher, Aslızen, Mehmet Erdem, Rubato, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Demet Akalın, Gökhan Türkmen, Cengiz Kurtoğlu, Deha Bilimlier, Yaşar, Ümit Besen &Pamela ve Ceylan Ertem gibi Türk müziğinin yaşayan efsaneleri sahne alacaklar.

Jolly Joker 4-8 Aralık Sahne Takvimi:

Jolly Joker Vadistanbul

5 Aralık Çarşamba – Yıldız Tilbe

7 Aralık Cuma – Mehmet Erdem

Jolly Joker Kartal

5 Aralık Çarşamba – Zerrin Özer

7 Aralık Cuma – Rubato

8 Aralık Cumartesi – Cengiz Kurtoğlu

Jolly Joker Beyoğlu

7 Aralık Cuma –Yüzyüzeyken Konuşuruz

8 Aralık Cumartesi – Deha Bilimlier

Jolly Joker Bursa

7 Aralık Cuma – Bülent Ersoy

8 Aralık Cumartesi-Ceylan Ertem

Jolly Joker Ankara

4 Aralık Salı – Cevher

5 Aralık Çarşamba – Aslızen

7 Aralık Cuma – Demet Akalın

8 Aralık Cumartesi – Yaşar

Jolly Joker Antalya

7 Aralık Cuma – Gökhan Türkmen

8 Aralık Cumartesi –Ümit Besen &Pamela

Türkiye,Aralık
27 Kasım 2018 Salı 09:16