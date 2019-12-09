Ustalar Aynı Sahnede

Geçmişten Günümüze Köprüyüm

Yediveren Orkestrası' eşliğinde gerçekleşen 'Sazımızla Sözümüzle' konser serisi kapsamında iki farklı şehirde müzikseverlerle buluşan Musa Eroğlu ve Güler Duman, dillere pelesenk olmuş şarkılarını tek bir ağızdan seslendirdi.Biletleri günler öncesinden tükenen Bostancı Gösteri Merkezi ve Bursa Atatürk Kongre ve Kongre Merkezi konserlerinde, alışılmışın dışında çok farklı bir soundla şarkılarını seslendiren ustalar, dinleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Konserin sonlarına doğru izleyenlerle sohbet eden Musa Eroğlu 'Geçmişten günümüze neredeyse 60 yıllık bir köprüyüm. Sizden biriyim. Bir yer vardır. Huş Kalesi, oraya çıkan yüzlerce basamaklı merdivenin bir basamağıyım. Sizlerle olmaktan, Türkülerimizi söylemekten büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız.Saygı, sevgi ve sağlıcakla kalın' dedi.