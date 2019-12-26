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"Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği, Malatya Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

26.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:38
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği, Malatya Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından milli kültür değerlerin korunarak yeni kuşaklara aktarılması ve tanıtılması amacıyla başlatılan "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" projesi kapsamında, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde "Geçmişten Günümüze Ahşap İşçiliği" etkinliği gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, gerçekleştirilen etkinlikte, ahşap işçiliği ustası Çetin Gedik, Halk Eğitim Merkezi el sanatları öğretmenleri ve kursiyerleriyle buluştu. Çetin Gedik'i kurs atölyesinde ziyaret ederek ahşap işçiliği ile ilgili bilgi alan kursiyerler, ahşaptan yapılan el sanatlarının nasıl yapıldığını inceledi. Ahşap işçiliğinde kullanılan malzemeleri ve ahşap ürünlerin yapım aşamalarını anlatan Çetin Gedik, mesleki tecrübelerini uygulamalı olarak gösterdi.

Battalgazi Şehit Oğuzhan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Kurhan, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması için "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" projesinin oldukça önemli bir proje olduğunu söyledi.

Kurhan, "Hayat boyu öğrenme kapsamında belirlediği hedeflerin üzerine çıkan Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi, her geçen gün çıtasının biraz daha yükseltiyor. Bu kapsamda Malatya'da birçok noktada kursla hizmetlerini devam ettiren halk eğitim merkezimizden, kursiyerler ve vatandaşlar oldukça memnun. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" projesi kapsamında da Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezimizde kurslarda oldukça iddialıyız. Bu anlamda unutulmaya yüz tutmuş birçok eser ustaların bilgi ve becerisiyle Kursiyerlerin ellerinde hayat buluyor." dedi. - MALATYA

Halk Eğitimi Merkezi, Battalgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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