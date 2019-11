- Ustalardan araç sahiplerine kış bakımı uyarısı

- Ustalardan araç sahiplerine kış bakımı uyarısıDİYARBAKIR - Diyarbakır 'da araç bakım ustaları, kış öncesi araç sahiplerine kış bakımlarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araçların kışlık bakımı hayati önem taşımaya başladı. Başta kış lastiği değişimi olmak üzere çeşitli işlemler için araçlarını tamircilere götüren vatandaşlar, hazırlıklarını yapmaya başladı. Kış bakımının önemli olduğuna dikkat çeken oto tamir ustaları ise vatandaşların can güvenliği konusunda bakımların hayati rol taşıdığını söyledi. Ustalar, kış ayları öncesinde araç sahiplerinin akü, kış lastikleri ve basınçları gibi araçlarda hayati öneme sahip parçaların değiştirilmesi ve elden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Antifriz ve kış lastiğinin önemli unsur olduğunun altını çizen TSE 1200047 hizmet yeterlilik belgesi sahibi oto bakım ustası Vedat Özkeskin, araçların bakımlarını yaptırmanın soğuk iklim şartları içerisinde güvenli ulaşımı kolaylaştırdığını dile getirdi."Özelikle soğuk bölgelerde kış bakımı mutlaka yapılmalı"Oto servis koordinatörü ve servis ustası Vedat Özkeskin, bir aracın her yıl yapılması gereken periyodik bakımlarının olduğunu söyledi. Bunun yılda bir defa yapılması gerektiğini vurgulayan Özkeskin, "Kışa denk geliyorsa bunun mutlaka ertelenmemesi gerekiyor. Ayrıca kışın olmazsa olmaz akünün kontrollü gerekiyor. Vantilatör kayışının kontrolü gerekiyor. Kış lastiklerinin takılması gerekiyor. Antifrizin kontrol edilmesi gerekiyor. Antifriz özellikle çok önemli. Soğuk bölgelerde motor suyunun donmasını önlüyor. Derecesi kontrol edilip yeterli ise zaten karışılmıyor. Ondan sonra eksik ise tamamlıyoruz veya değişimini sağlıyoruz. Antifriz dolumu yapılmazsa eğer kışın eksi derecelerde motor suyu donar. Bunu farkında olmadan marşına bastığımız zaman blok patlatabiliyor. Yani motora hasar verebiliyor. Bu da çok büyük rakamlarla ancak çözülebiliyor. Aracın durumuna göre, aracın modeline göre değişebilir. Ama çok büyük rakamlar, bakımın en az 10, 15 katı kadar masraf gidebiliyor. Bahsettiğimiz bakımlar hem yaza hem kışa hazırlık yapıyor. Örneğin kış lastiklerini normalde kışa girmeden önce takılıyor. Bu yağmurlu havalarda, ıslak zeminlerde, karlı zeminlerde, buzlu zeminlerde yola daha iyi tutunmayı sağlıyor. Özelikle soğuk bölgelerde kış lastiğinin mutlaka yapılması gereken bir şey. Bakımlarını yaparsanız araç istediğiniz gibi gider. İstediğiniz gibi durma mesafesinde durur. Balatalarını kontrol etmediğiniz zaman balata aşınmışsa fren mesafesi uzar. Dolayısıyla durmanız gereken mesafede arabayı durduramazsınız" dedi."Kış bakımlı bin lirayı bulabilir"Bakımlarla hem çevreye zararın önlediği hem de trafik kazalarının önüne geçildiğini aktaran Özkeskin, "Kış bakımı dizel ve benzinli olmasına göre 500 ile bin lira arasında değişiyor. Bize gelen araçlarda en çok lastikler dikkatimizi çekiyor. Şimdi bu bölge soğuk bir bölge genelde vatandaşlarımız kış lastiği kullanmıyor. Mutlaka araçlarına kış lastiği kullansınlar. Antifrizi kontrol etsinler, bakımlarının zamanını geçirmesinler. Bir de her gün arabayı çalıştırmadan önce mutlaka lastiklerini kontrol etsinler. Sönük lastik var mı, yok mu? Ondan sonra arabalarını çalıştırıp yola çıksınlar. Birde emniyet kemerlerini taksınlar" diye konuştu.