Ustalarla Baba Parası'nda buluştu!

Yağmur Tanrısevsin, başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş'ın yer aldığıBaba Parası'nda ' Tülin' karakteri ile dikkatleri üstüne çekecek.

Baba Parası 'Uğur'um Olacak!

Türk sinemasının en komik ikililerinden Murat Cemcir ile Ahmet Kural ile ilk kez Baba Parası'nda bir araya gelen Tanrısevsin;

"Komedinin usta oyuncuları ile Baba Parası'nda bir araya gelmek benin için büyük şans... Gerçekten çok güzel bir film oldu. Aksiyonu ve kahkahası bol bir film bekliyor sinema seyircilerini. Selçuk Aydemir sineması, kahkaha garantili bir sinema. Birçok ustayı da eklediğinizde gerçekten seyredenlerin eğlenceli vakit geçireceği bir iş çıktı ortaya. İnanıyorum bu film, benim yeni yıldaki uğurum olacak. '' diyerek şöyle konuştu;

"Bir hastaya, morali bozuk, mutsuz birine teselli vermeniz gerektiğinde onu neşelendirmeye çalışırsınız. Toplum olarak her dönem gülmeye ihtiyacımız var... Baba Parası, gençlerimiz, yetişkinlerimiz, hatta daha ileri yaşlardaki insanlarımız için moral kaynağı olacak."

1 Ocak 2020 'de vizyonda olacak Baba Parası'nın yapımcılığını TR 40 33 Production, senaristliğini ve yönetmenliğini de Selçuk Aydemir üstleniyor.