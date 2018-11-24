Ustanın Ruh Halini Yansıtan Masklar İlgi Görüyor

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:52



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:52

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan deri ustası Cihat Benzer, deriden yaptığı masklarla özgün sanat eserleri ortaya çıkarıyor.Deri işiyle 33 yıldır uğraşan ve iç dünyasını masklara yansıtan Benzer, birer sanat eseri olan ürünlerini yurt içine ve yurt dışına pazarlıyor.Kimi zaman gülen ve ağlayan kimi zaman da somurtan insan maskları üreten Benzer, yaptığı çalışmaların üzerine sürekli yeni şeyler katarak kendini geliştirmek için özel bir gayret gösteriyor.Benzer'in elleriyle ürettiği maskların boyama işlemine eşi Cemile Benzer de yardım ediyor.Küçük atölyesinde deriyi sanata dönüştürmenin mutluluğunu yaşayan Benzer, çalışmalarında doğal deri kullanmaya özen gösteriyor.Benzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özgün çalışmalarla deriye farklı boyut kazandırma çabasında olduğunu belirterek, maskların ilgi gördüğünü ifade etti.Yalvaç'ta dericiliğin önemli olduğunu belirten Benzer, "İlçede dericilik tarihi oldukça eski. Yalvaç dersinde kimyasal yoktur ve tamamen doğaldır. Bu da bizim çalışmalarımızın kalitesine katkı sağlıyor." dedi.Maskların tasarımının kendisine ait olduğunu anlatan Benzer, çalışmalarına bilinçaltında yatan duyguların yansıdığını ifade etti."Neşeli olursam gülen masklar ortaya çıkıyor"Talebe göre deriye farklı boyutlar kazandırarak sanat haline getirdiğini aktaran Benzer, şu değerlendirmede bulundu:"Gülen, ağlayan, somurtan bir sürü insan figürü çıkıyor elimizden. Zaman içerisinde kendi tarzımızı bulduk ve öyle devam ediyor. Hayatta olan şeyler var burada. Bendeki duygu neyse oraya bir şekilde yansımış oluyor. Benim içim karaysa o gün nasıl güldürebilirim ki? Onu güldüremem. Ben neşeli olursam gülen masklar ortaya çıkıyor. Bilinçaltımız bir şekilde yansıyor.""Yüzde yüz el emeğine dayalı"Benzer, yaptıkları eserleri yurt içinde ve yurt dışında birçok yere gönderdiklerini vurgulayarak, şöyle dedi:"Endüstriyel bir alanda değiliz. Tamamen el emeğine yansıyor. Bu nedenle büyük imalatlar yapılamaz. Ekip kursak bile olmaz. El emeği olduğu için sınırlı. Sınırlı olmasına rağmen Amerika, Azerbaycan, Rusya, İsrail, İngiltere gibi ülkelere gitti. Mask alanında çalıştığımız için çeşitlendirmeye çalıştırdım. Anahtarlık, magnet, duvar süsü ve saatlerde kullandım. Boyutlandırmayı çeşitlendirdim. 1 onda 4 milim oranında dünyanın en küçük maskını yaptım."Cemile Benzer ise küçük yaşlardan beri fırça ve boyaya merakının olduğunu ifade etti.Eşinin yaptığı masklara desen ve boyalama işlemiyle katkı sunduğunu dile getiren Benzer, "Yaptığımız iş sadece bir kişi de oluyor. Aynısı başkasında olmaz. Çünkü üzerinde çizdiğimiz desenler aynı olmasın diye farklı yapıyorum. Çok büyük haz veriyor. Beğenip, alınması güzel bir şey." diye konuştu.