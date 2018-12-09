09 Aralık 2018, 19:00
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Ustaoğlu, Eğitim Yatırımlarında İnceleme Yaptı

Ustaoğlu, Eğitim Yatırımlarında İnceleme Yaptı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yapımı devam eden eğitim yatırımlarının inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yapımı devam eden eğitim yatırımlarının inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ustaoğlu, Beşirli'de bulunan Prof. Dr. İhsan Koz İlkokulu ek binası, Bahçecik Dursun Ali Kurt Evlat İmam Hatip Anadolu Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu yurt binası ve Pelitli Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatlarında incelemeler yaptı.

İnşaat çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezini de ziyaret ederek, burada kodlama eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerden yaptıkları projeler hakkında bilgi alan ve çalışmaları dolayısıyla kutlayan Ustaoğlu, kodlama merkezinin faaliyet gösterdiği binayı tahsis eden hayırsever iş adamı Naci Orhan'a da teşekkür etti.

Vali Ustaoğlu'na inceleme ve ziyaretlerinde, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ve Şube Müdürü Mesut Kaş eşlik etti. Ali Kurt,Bahçecik,Trabzon
09 Aralık 2018 Pazar 19:00