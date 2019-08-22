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Üsteğmen Serdar Okcu görevine başladı

Yozgat'ın Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Serdar Okcu, ilçemizdeki görevine başladı.

22.08.2019 17:06 Üsteğmen Serdar Okcu görevine başladı
Yozgat'ın Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Serdar Okcu, ilçemizdeki görevine başladı.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Jandarma Binbaşı Mehmet Demir'in, Van ili Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına atanması nedeniyle Demir'den boşalan İlçe Jandarma Komutanlığına Mardin Dargeçit Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığından Jandarma Üsteğmen Serdar Okcu atandı. Görevine başlayan Okcu, Sorgun'u beklediğinden daha büyük bir ilçe bulduğunu belirterek "Sorgun'a ilk kez geliyorum. Ancak gördüğüm kadar Yozgat'ın en büyük ilçesi aynı zamanda potansiyeli oldukça yüksek. Köy ve kasaba sayısı oldukça fazla. Geniş bir çalışma alanımız bulunuyor. Sorgun halkına hizmet için buradayım. Sorgun ve Yozgat halkının vatanını, milletini, devletini seven insanlar olduğunu çok iyi biliyorum ve bu insanlar arasında görev yapmaktan gurur duyuyorum" dedi. Okcu'nun evli ve bir çocuk babası olduğunu öğrenildi. - YOZGAT

Jandarma, Yozgat, Sorgun, Güncel

Kaynak: İHA

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