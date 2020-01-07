Haberler » Güncel » Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü - Haber

Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü

MALATYA'da, üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen Emrah G. (23), kendini boşluğa bıraktı.

07.01.2020 01:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 01:08 Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü

MALATYA'da, üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen G. (23), kendini boşluğa bıraktı. Genç, itfaiyenin açtığı atlama çadırına düşerek olaydan yara almadan kurtuldu. 

Olay, akşam saatlerinde Kanyon Bulvarı'nda meydana geldi. Emrah G., Sancaktar yaya üstgeçidine çıkarak intihar edeceğini söyledi. Üstgeçitteki genci görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler önlem alırken, polisler de üstgeçide çıktı. İkna etmek isteyen polislere direnen Emrah G., bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. Genç, itfaiye ekiplerinin atlama çadırına düştü. Yara almadan kurtulan Emrah G. düştüğü çadırdan çıkarılarak sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emrah G., hastanedeki işlemlerinden sonra ifadesinin alınması için emniyete götürülecek. 

 



Emrah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:46   Emniyet Genel Müdürlüğü deniz polisinin 2019 yılı faaliyetlerini açıkladı Açıklaması - Haber
01:44   ABD Genelkurmay Başkanı Miley: "Süleymani kararını almasaydık ihmalkarlık olurdu" - Haber
01:38   Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haber
01:31   Cinnet getiren güvenlik korucusu silah arkadaşını öldürdü - Haber
01:30   Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü - Haber
00:44   İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Haber
00:06   ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Haber
00:00   Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu - Haber
23:43   Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Haber
22:45   Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Haber
7.01.2020 01:50:19