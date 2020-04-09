Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Üstü açık otobüsle sokak sokak gezerek evde kalan vatandaşlara konser veriyorlar

- Üstü açık otobüsle sokak sokak gezerek evde kalan vatandaşlara konser veriyorlar Bilecik Belediyesi sokağa çıkamayan vatandaşları bir nebze olsun moral buldu Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

09.04.2020 19:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:37
- Üstü açık otobüsle sokak sokak gezerek evde kalan vatandaşlara konser veriyorlar
Bilecik Belediyesi sokağa çıkamayan vatandaşları bir nebze olsun moral buldu
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;
"Bütün mahallelerimizi bu etkinlik ile buluşturacağız"
BİLECİK - Bilecik'te sokağa çıkamayan vatandaşlar için üstü açık otobüsle sokak sokak gezerek, konser veriyorlar. Cama çıkan vatandaşlar şarkılara katılarak, bir nebze moral buldu.
Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Evde Kal Konserleri' ile Bilecikliler, balkon ve pencerelerinden konsere eşlik ederek moral buldu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te Korona virüs Covid-19 salgınına karşı evde kalırken, sokak ve caddeler boş kaldı. Bunun üzerine Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi müzisyenleri tarafından üstü açık otobüste konser düzenlendi. Mahallelerin cadde ve sokaklarında ilerleyerek, müzik eşliğinde birçok eseri seslendiren müzisyenler, site ve apartmanlar önünde durarak, konser verdi. Evlerinin balkon ve pencerelerinden konseri büyük bir ilgiyle takip eden vatandaşların kimisi fotoğraf çektirdi kimisi de video aldı.
"Bütün mahallelerimizi bu etkinlik ile buluşturacağız"
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de gerçekleştirilen etkinliğe katılarak, müzisyenler ile birlikte üstü açık otobüste mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Etkinlik hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Semih Şahin, insanların evlerinde kalmasının zorunluğu olduğu bugünlerde onlara keyifli zaman geçirecek ve moral verecek bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Belediyemiz Sanat Akademisi müzisyenleri böyle güzel bir çalışmayı hazırladılar. İnsanlarımızın evlerinde kalmalarını istiyoruz. Bu süreçte onlara moral ve motivasyon olması açısından böyle bir çalışma yaptık. Güzel ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bütün mahallelerimizi bu etkinlik ile buluşturacağız" ifadelerini kullandı. Üstü açık otobüsle sokak sokak gezerek evde kalan vatandaşlara konser veriyorlar

Kaynak: İHA

Etiketler: Semih Şahin, Bilecik, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi Haberler
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi
Haberler ›› genel ››Üstü açık otobüsle sokak sokak gezerek evde kalan vatandaşlara konser veriyorlar - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

20:12: Van'da bir kişi koronadan hayatını kaybedince mahalle karantinaya alındı - Haberler 20:07: Ankara'da gölete giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler 20:04: Meltem Şarkışlalı, diyetisyen ekibi ile birlikte zayıflamanın yollarını paylaştı - Haberler 20:02: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haberler 19:58: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 2142'ye ulaştı - Haberler 19:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi - Haberler 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı