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Üstü açık otobüsle sokak sokak gezerek, konser veriyorlar

Bilecik'te sokağa çıkamayan vatandaşlar için üstü açık otobüsle sokak sokak gezerek, konser veriyorlar.

09.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:09
Üstü açık otobüsle sokak sokak gezerek, konser veriyorlar
Bilecik 'te sokağa çıkamayan vatandaşlar için üstü açık otobüsle sokak sokak gezerek, konser veriyorlar. Cama çıkan vatandaşlar şarkılara katılarak, bir nebze moral buldu.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Evde Kal Konserleri' ile Bilecikliler, balkon ve pencerelerinden konsere eşlik ederek moral buldu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te Korona virüs Covid-19 salgınına karşı evde kalırken, sokak ve caddeler boş kaldı. Bunun üzerine Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi müzisyenleri tarafından üstü açık otobüste konser düzenlendi. Mahallelerin cadde ve sokaklarında ilerleyerek, müzik eşliğinde birçok eseri seslendiren müzisyenler, site ve apartmanlar önünde durarak, konser verdi. Evlerinin balkon ve pencerelerinden konseri büyük bir ilgiyle takip eden vatandaşların kimisi fotoğraf çektirdi kimisi de video aldı.

"Bütün mahallelerimizi bu etkinlik ile buluşturacağız"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de gerçekleştirilen etkinliğe katılarak, müzisyenler ile birlikte üstü açık otobüste mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Etkinlik hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Semih Şahin, insanların evlerinde kalmasının zorunluğu olduğu bugünlerde onlara keyifli zaman geçirecek ve moral verecek bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Belediyemiz Sanat Akademisi müzisyenleri böyle güzel bir çalışmayı hazırladılar. İnsanlarımızın evlerinde kalmalarını istiyoruz. Bu süreçte onlara moral ve motivasyon olması açısından böyle bir çalışma yaptık. Güzel ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bütün mahallelerimizi bu etkinlik ile buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Bilecik, Güncel
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