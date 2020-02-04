Şoför, üstü kirli diye otobüsten kovduğu çocuk için kendisine tepki gösteren yolcuyu darp etti

Bursa 'da özel halk otobüsü şoförü, 'üstü ve ayakları kirli' olduğu için bir çocuğu otobüsten indirmeye çalıştı. Olaya tepki gösteren yolculardan birinin de boğazını sıkarak darp etmeye kalktı. Yaşanılan olay kameralara saniye saniye yansıdı.

ÇOCUĞU OTOBÜSTEN KOVDU

Bursa'da özel bir halk otobüsünde yaşanan olayda, otobüse binen bir çocuk şoför tarafından aşağı indirildi. Kartını okutarak otobüse binen çocuğun üstü ve ayaklarının kirli olduğunu fark eden otobüs şoförü, iddialara göre hakaret edip çocuğu otobüsten kovdu. Otobüste bulunan yolcular duruma müdahale etmeye kalktı. Kendisine tepki veren yolculara öfkelenen şoför, bir yolcunun boğazını sıkarak darp etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ALDI

Otobüste yaşanan olay başka bir yolcunun telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Yolcu, kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşımının ardından sosyal medyada şoföre çok sayıda tepki geldi. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.