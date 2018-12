Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü' Akın Ünver'e Verildi

Kaynak: DHA

KADİR Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi H. Akın Ünver, 'Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü'ne layık görüldü.Üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını araştırmalarında, kendi gruplarını geliştirme anlamında destelemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla her yıl düzenlenen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi H. Akın Ünver, yaptığı çalışmalarından dolayı '2018 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nü aldı.2014 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi'nde, İstanbul Tasarım Bienali–Kadir Has Üniversitesi Fakülte Koordinatörü, Bologna Süreci Departman Koordinatörü ve 4. Sınıflar Danışmanı olarak görev yapan H. Akın Ünver, Geo–uzaysal metotlar, enerji politikaları, güvenlik–çatışma, uluslararası ilişkiler teorileri ve bilimsel araştırma metotları ile ilgileniyor.Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "Dr. Öğr. Üyesi H. Akın Ünver'i aldığı ödülden dolayı tebrik ediyorum. Kendisi, fikirleri, vizyonu ve çalışma disiplini ile hem bizlere hem de öğrencilere örnek oluyor. Gerek yaptığı çalışmalar, gerekse aldığı ödülden dolayı kendisini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İstanbul