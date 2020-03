Üstün yeteneklere özel eğitim

Üstün yeteneklere özel eğitimOnların eğitiminde hayal gücünün sınırı yokSAMSUN - Üstün yetenekli öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir özel eğitim kurumu olan Samsun Bilim ve Sanat Merkezi'nde 10 yıl süren bir eğitimle özel yeteneklerini keşfederek ilgi ve becerilerine göre alanlara yönlendiriliyor. Samsun Bilim Sanat Merkezi Müdürü Civan Çelik üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi, eğitim süreçleri, destek aşamaları ve kurumda yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.Her yıl ekim-kasım dönemi başlayarak şubat, mart aylarına kadar devam eden ve tanılama yöntemi denilen bir yöntemle öğrenci alan kurumda eğitimin birinci, ikinci ve üçüncü sınıftan itibaren başladığı öğrenildi. Bu sınıflardaki öğrencilerden başvuranlar ilk olarak tablet uygulamasından geçiyor. Sonrasında bu aşamayı geçenler ise bireysel tanılama denilen Türkiye ve dünyadaki zeka testlerinin uygulandığı bir test sürecine tabi oluyor. Çıkan sonuçlardaki en son verilere göre belli bir genel yetenek ve zeka puanı alan öğrenciler Bilim Sanat Merkezi'ne kayıt hakkı kazanıyor. Bu aşamayı geçen üstün yetenekli öğrencileri 5 aşama ve yaklaşık 10 yıl süren bir eğitim bekliyor.Civan Çelik'in anlattıklarına göre öğrenciler örgün eğitimleri devam ederken okul dışı saatlerde kurumun eğitimlerine devam ediyor. Burada ilk olarak uyum dönemi ve bunu tamamlayanlar destek dönemi eğitimlerine katılıyor. Destek döneminde birinci, ikinci, üçüncü sınıfa giden bu öğrencilere bilgisayar, yabancı dil, grupla çalışma, iletişim gibi çok farklı alanlarda eğitimler veriliyor. Bu aşama sonrasında bireysel yetenekleri fark etme dönemi başlıyor. Daha sonra özel yetenekleri geliştirme alanına geçiliyor. Bu dönemde çocukların yeteneklerini daha özele indirgemek spesifik hale getirmek amacıyla çalışmalar yapılıyor. Daha sonra ise çocuğun ilgi, yetenek ve alanında proje üreterek sunduğu proje üretme dönemi başlıyor.Bu 5 dönemi geçme ve programı tamamlama sürecinin her öğrencide değişebileceğini belirten Çelik, yaklaşık 10 yıl süren bu dönemler sonunda öğrencilere her bir dönem için bir sertifika verildiği ve programın tamamlandığını belirtti. Bu eğitimler verilirken çocukların her aşamada yapılan etkinlik ve çalışmalarla bireysel yetenekleri ve ilgi alanlarına yönlendirildiğini belirten Çelik, kurumda öğretmenlerin bizzat rehberliği ile bir koçluk sistemi olması ve not sistemi olmamasının çocukların severek devam etmesini sağladığını belirtti.Civan Çelik, "Türkiye'de ve dünyada yüz kişide yaklaşık 2 ve ya azami 3 kişiye üstün yetenekli tanısı konur. Yeteneklerine göre belirlenen bu çocuklar Türkiye'de BİLSEM'lerde eğitime alınıyor. BİLSEM'de müzik, resim ve genel yetenek dediğimiz zeka alanından öğrencilerimiz bulunmaktadır. Çocuk okul dışı saatlerde BİLSEM'e gelir. Örgün eğitimine de devam eder. Bir sınırımız çizgimiz eğitim anlamında yoktur. Çocuğun hayal dünyası ile bizim yapabileceklerimiz kadar buradaki etkinliklerimiz büyüyor. Bir yetenek üzerine bir bilim üzerine düşünen çalışan çocuklarımız var. Dolayısıyla bu anlamda buradaki derslerin hayal gücünün sınırı yok aslında. BİLSEM'lerde uzaydan, robotiğe, kodlamaya ve onların getirdiği bir proje fikrinden yola çıkarak çok farklı sonuçlar çıkabiliyor. Bu altyapıyı destekliyoruz. Küçük düşünmek yerine büyük düşünüp hayallere ulaşmak temel hedefimiz. Buradaki derslerde özellikle ilkokuldan itibaren kodlama, yapay zeka, robotik kodlama, İHA ve SİHA'lar üzerine çalışabilecek drone teknolojisi ve elektronik makine ve yazılım sitemi üzerinde çalışıyor çocuklarımız" dedi.Çelik, "Çocuğumuz birinci sınıfta kayıt hakkı kazanırsa 2. sınıfta BİLSEM'e başlar. 12. sınıfa kadar bu 5 programı tamamlayıp hepsinden ayrı bir sertifika alarak mezun olur. Bu bahsettiğimiz 5 program, uyum, destek, bireysel yetenekleri fark etme, özel yetenekleri geliştirme ve proje dönemi yaklaşık 10 yılı bulur. Burada çocukların yetenekleri ve ilgi alanlarına göre öğretmenlerimiz onları yönlendirir rehberlik ve koçluk yapar. Tüm akademik alanlarda öğretmenlerimiz bulunmakta ve dersler verilmektedir. Bunun üzerine de yazarlık atölyesi, satranç, akıl oyunları, zeka oyunları diyebileceğimiz oyunlar, geleneksel Türk okçuluğu gibi spor ve farklı etkinliklerde burada yürütülmektedir. Bunun yanı sıra okul dışı ve duvarsız eğitim dediğimiz gezi, gözlem ve inceleme faaliyetleri de yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA