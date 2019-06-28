Üstün yetenekli çocuklar üniversite ile tanışıyor

Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Çocuk Üniversitesi etkinliğinin 14'üncüsü düzenlendi. Etkinlikte Malatya'da bulunan başarılı öğrenciler erken yaşlarda üniversiteyle tanışacak.



Etkinliğe İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Çocuk Üniversitesi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Köytepe, akademik personel, ilkokul öğrencileri ve öğrencilerin velileri katıldı. Çocuk Üniversitesi etkinliğinin esas amacının Malatya'da bulunan başarılı öğrencileri erken yaşlarda üniversiteyle tanıştırmak olduğunu söyleyen İnönü Çocuk Üniversitesi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Köytepe, ilki 2011 yılında düzenlenen etkinliğe günümüze kadar bin 70 öğrencinin katıldığını belirtti. Köytepe, İnönü Çocuk Üniversitesi Bilim Kampı'na 30 okuldan toplam 60 öğrenci katıldığını vurgulayarak şöyle konuştu:



"Etkinliğimiz 5 gün sürecek olup, bu etkinlik süresince kendi branşlarında uzman 24 öğretim üyesi öğrencilerle birlikte olacak. Etkinliğimizde, ilk gün Tıp Fakültesi, ikinci gün Kimya, üçüncü gün Biyoloji ve Moleküler Biyoloji, dördüncü gün Fizik ve son gün Bilgisayar, Robotik Kodlama, Tasarım alanları ile ilgili ders ve uygulamalar gerçekleştirilecek."



Prof. Dr. Köytepe, etkinlik kapsamında farklı branşlarda 13 katılımlı, 15 uygulamalı ders verileceğini, 3 adet atölye çalışması yapılacağını ifade etti. Köytepe, etkinlik kapsamında, kimya, biyokimya, botanik, genetik, anatomi, histoloji, fizik gibi alanlarda kullanılan teknolojik cihazları öğrencilerin yakından görme fırsatı yakalayacaklarını vurguladı ve şimdiye kadar düzenlenen 13 Çocuk Üniversitesi etkinliği gibi bu yılki etkinliğin de verimli geçeceğini düşündüğünü ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA