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Üstüne garaj kapısı devrilen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evinin önünde top oynarken üzerine garaj kapısı devrilen çocuk hayatını kaybetti.

31.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:08
Üstüne garaj kapısı devrilen çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde evinin önünde top oynarken üzerine garaj kapısı devrilen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, evinin önünde oynayan Nadir Turan'ın (2) üzerine garaj kapısı devrildi. Kapının altında kalarak ağır yaralanan Turan, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili araştırma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Barış Mahallesi, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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