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Usulsüz avlanan 2'si yabancı uyruklu 8 şahıs yakalandı

Elazığ'da ekiplerin yaptığı av kontrolleri sırasında usulsüz avlanan 2'si yabancı uyruklu 8 şahıs yakalandı.

02.10.2019 09:56Usulsüz avlanan 2'si yabancı uyruklu 8 şahıs yakalandı
Elazığ'da ekiplerin yaptığı av kontrolleri sırasında usulsüz avlanan 2'si yabancı uyruklu 8 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, av koruma kontrol çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 2'si yabancı uyruklu 8 şahıs usulsüz avlanırken yakalandı. Yakalanan şahısların tüfeklerine el konulurken, çok sayıda bıldırcın sesi çıkartan cihaz ile birlikte avlanan bıldırcın ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 6'sı hakkında para cezası kesildiği, 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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