Haberler » 3. Sayfa » Usulsüz avlanılan hayvanların etleri imha edildi - Haber

Usulsüz avlanılan hayvanların etleri imha edildi

Usulsüz avlanılan hayvanların etleri imha edildiERZİNCAN - Erzincan'da kaçak avcıların usulsüz avladıkları av hayvanlarının etleri imha edildi.

13.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:54
Usulsüz avlanılan hayvanların etleri imha edildi
ERZİNCAN - 'da kaçak avcıların usulsüz avladıkları av hayvanlarının etleri imha edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Erzincan il genelinde yapılan koruma ve kontrol faaliyetlerinde usulsüz avlanan 1 yaban keçisi, 1 yabani tavşan ve 19 kınalı keklik imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Veteriner hekim tarafından usulsüz avlanılan av hayvanlarının gıda olarak tüketilmesinin insan ve hayvan sağlığı açısından sakıncalı olduğunu belirten raporuna istinaden usulsüz avlanılan av hayvanları imha edildi.
Usulsüz avlanılan hayvanların etleri imha edildi

Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:20 Öğrenciler jandarmayı ziyaret etti
14:20 Jandarmadan kaçak içki operasyonu
14:16 Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifade veriyor
14:15 Polisten 4 uyuşturucu tacirine operasyon
14:14 Fatih Bulut hakkında soruşturma
10:11 Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
22:05 Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü
20:43 Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:27:30