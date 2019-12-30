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"Usulsüz engelli raporu" operasyonu

Ordu'da düzenlenen "usulsüz engelli raporu" operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

30.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:54
'da düzenlenen "usulsüz engelli raporu" operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, bazı vatandaşların usulsüz engelli raporu almasını sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 14'ü emniyetten serbest bırakıldı, 20'si ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan operasyon kapsamında 66 kişinin ise ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.
Ordu'da 27 Aralık'ta düzenledikleri usulsüz engelli raporularıyla kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırdıkları ileri sürülen biri doktor 34 şüpheli yakalanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


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