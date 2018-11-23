Usulsüz kart kullanımında rekor düşüş

23 Kasım 2018 Cuma 11:49



23 Kasım 2018 Cuma 11:49

Usulsüz kart kullanımında rekor düşüşAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatlarıyla ulaşımda "tek kart" dönemine geçiş, "usulsüz kart kullanımı"nda da yüzde 50'nin üzerinde düşüş sağladıBaşkasının adına düzenlenmiş Ankarakart ve serbest kartların üçüncü kişilerce kullanımı yasakANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatlarıyla Başkent ulaşımında hayata geçirilen tek kartla ulaşım, indirim uygulamaları ve raylı sistemlerdeki aktarmasız ulaşım dönemine geçilmesiyle "Usulsüz Ankarakart Kullanımı"nda rekor bir düşüş gözlendi. Geçtiğimiz yıllarda 3 bin 755 usulsüz kullanım sayısına kadar ulaşan ve cezai yaptırımları bulunan başkasının adına düzenlenmiş olan Ankarakart'ın üçüncü kişilerce kanun dışı kullanımı, 2018 yılında hem en düşük seviyeye geriledi hem de ay bazında düşüşe neden oldu.Yarı yarıya düştü2014 yılında kullanıma başlamasıyla birlikte Başkentlilerin büyük ilgisiyle karşılanan "Akıllı Bilet: Ankarakart", aynı yıl bin 407 usulsüz kullanımla yılı kapattı. 2015 yılında rekor düzeye ulaşan ve 3 bin 755'lere kadar yükselen usulsüz kullanım, 2016'da 836, 2017'de ise 900'lara kadar geriledi.Usulsüz kart kullanımında son bir yılda yüzde 50'nin üzerinde bir düşüş dikkat çekerken, bu oran yarı yarıya düşerek, 525 oldu.Yerinde kararlar usulsüz kullanımı azalttıTek kart kullanımına adım adım geçiş ve aktarmasız ulaşım gibi devrim niteliğindeki kararların büyük ölçüde etkili olduğu usulsüz kart kullanımdaki düşüş, aylık bazda da etkili oldu.Ekim ayı itibariyle aylık rakam 29'a kadar düşerken, EGO Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerde usulsüz kullanımda yıllara göre büyük bir düşüş olduğu da ortaya çıktı.Usulsüz kullanıma idari para cezası varKontrol görevlilerince yapılan denetimler sırasında özellikle serbest veya indirimli kart kullanım hakkı olanların, zaman zaman kendi kartını eşine, çocuğuna, torununa, akrabasına ya da kullanma hakkı olmayan üçüncü şahıslara kullandırttığı tespit edildi.EGO yetkilileri; yaşlı, engelli ve görevlilere verilen serbest kartlarla, öğrencilere verilen indirimli kartların hak sahipleri dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde, hem kullananlara hem de kartını kullandıranlara idari para cezası uygulandığı bilgisini verdiler.Usulsüz kart kullanıldığının ortaya çıkması durumunda bu kartlara el konulurken, bu kişiler hakkında yasal işlem de başlatılıyor.