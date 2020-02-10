Haberler » Güncel » Usulsüz satış yapan esnafa tezgah kapatma cezası - Haber

Usulsüz satış yapan esnafa tezgah kapatma cezası

Devrek Belediyesi tarafından bir pazarcı esnafının tezgahı; usulsüz satış yaptığı gerekçesiyle kapatıldı.

10.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:58Usulsüz satış yapan esnafa tezgah kapatma cezası
Belediyesi tarafından bir pazarcı esnafının tezgahı; usulsüz satış yaptığı gerekçesiyle kapatıldı.

'ın Devrek ilçesinde pazar tezgahlarını denetleyen zabıta ekipleri usulsüz satış yaptığı ve fiyat etiketi kurallarına uymadığı gerekçesiyle, bir pazarcı tezgahı Devrek Belediye Encümeni tarafından geçici bir süre pazardan men edildi. ekiplerince meyve sebze pazarında yapılan kontrollerde bir tezgahta fiyat etiketinin kurallar uymadığı gerekçesiyle Belediye Encümeni tarafından geçici bir süre pazardan men edilen tezgah boş bırakılırken, belediye tarafından tezgahın neden kapatıldığına dair pankart asılarak vatandaş bilgilendirildi.

Pazarcıya verilen kapatma cezası ile ilgili bilgi veren Devrek belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Biz belediye olarak hiçbir ekmek kapısının kapatılması taraftarı değiliz ancak, kurallar uymayan ve vatandaşlarımıza değişik fiyat etiketi yansıtarak alışveriş yapan esnaflara da göz yummamız mümkün değil. Bu tür uygulamalarımız kesintisizi olarak devam edecektir" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Zabıta, Devrek, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 19:04:31