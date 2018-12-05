Usulsüzlük Yapılan İhalenin Gelirinin PKK İçin Kullanıldığı İddiası:  10 Gözaltı

VAN'da usulsüz yapılan ihalenin kazancının terör örgütü PKK/KCK'nın desteklenmesine yönelik kullanıldığı iddiasıyla 5 ilde düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Van
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yapılan bir ihalede usulsüzlük yapıldığı ve ihaleden gelen paranın da terör örgütü PKK/KCK'nın desteklenmesi amacıyla kullanıldığının tespiti üzerine operasyon düzenlendi. Van merkezli İstanbul
, İzmir
, Diyarbakır
ve Muş
'ta düzenlenen baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - Van
Van,PKK
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:16