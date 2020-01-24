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Üşüyen güvercinler doğal gaz bacasında ısındı

TOKAT'ta, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile soğuk havadan etkilenen güvercinler, binanın çatısındaki bacada ısınarak görenleri şaşırttı.

24.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:53Üşüyen güvercinler doğal gaz bacasında ısındı

TOKAT'ta, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile soğuk havadan etkilenen güvercinler, binanın çatısındaki bacada ısınarak görenleri şaşırttı.

ilçe merkezindeki Caddesi'nde yer alan 2 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nin bulunduğu binanın çatısındaki güvercinler, sıfırın altında seyreden soğuk havada doğal gaz bacasında ısınmaya çalıştı. Güvercinlerin bacada ısındığını gören ilçe sakinlerinden Soner Balta, "Soğuk kış günlerinde güvercinlerin bulduğu çözüm dikkatimizi çekti. Bacada tek tek ısındıktan sonra yem arama çabasına düşüyorlar. Hayvanları soğuk kış gününde aç bırakmayalım, duyarlı olalım" dedi.



Amasya, Zile, Güncel

Kaynak: DHA

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