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Üşüyen Suriyeli minik kıza polis şefkati

Taksim Meydanı'nda görev yapan bir trafik polisi mendil satarken üşüdüğünü fark ettiği 10 yaşındaki Suriyeli İpek F.,'yi mağazaya götürerek mont aldı.

09.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:20Üşüyen Suriyeli minik kıza polis şefkati
Meydanı'nda görev yapan bir trafik polisi mendil satarken üşüdüğünü fark ettiği 10 yaşındaki Suriyeli İpek F.,'yi mağazaya götürerek mont aldı. Soğuk kış günlerinde minik kızın üşümesine kayıtsız kalmayan duyarlı polis, hareketiyle hem küçük kızı hem de yürekleri ısıttı.
Taksim Meydanı'nda görev yapan bir trafik polisi bölgede üzerinde mont olmadan mendil satan 10 yaşındaki İpek F., isimli Suriyeli küçük kızın üşüdüğünü fark etti. Minik kızın üşümesine kayıtsız kalmayan trafik polisi, İpek F.,'nin elinden tutarak İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazaya götürdü. Mağazada küçük kıza beğendiği montu göstermesini söyleyen polis, kızın beğendiği montu satın alarak ona hediye etti. Soğuk kış günlerinde minik kızın üşümesine kayıtsız kalmayan duyarlı polis, hem küçük kızı hem de yürekleri ısıttı. Suriyeli küçük kız ise polisin kendisine mont almasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
"ÜŞÜDÜĞÜM İÇİN BANA MONT ALDI"
Babasının Suriye'deki iç savaşta öldüğünü belirten belirten 10 yaşındaki Suriyeli İpek F., "Teşekkür ediyorum. Üşüdüğüm için bana mont aldı. Bana gel sana mont alayım dedi. Ben de gittim, mont aldı. Çok mutlu oldum" dedi.
(Sümer Avcı/İHA)

Taksim, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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