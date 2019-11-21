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Üşüyen Tokatlılar halka tatlısı ile ısınıyor

Üşüyen Tokatlılar halka tatlısı ile ısınıyorTOKAT - Tokat'ta da etkisini hissettiren soğuk havada vatandaşlar halka tatlısına rağbet gösteriyor.

21.11.2019 21:21 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:26
Üşüyen Tokatlılar halka tatlısı ile ısınıyor
TOKAT - Tokat'ta da etkisini hissettiren soğuk havada vatandaşlar halka tatlısına rağbet gösteriyor.
Tokat'ta yaklaşık 20 yıldır tatlıcılık mesleğini sürdüren Arif Kahraman, kış mevsiminde tatlı satışlarının arttığını söyledi. 'ten getirttikleri özel undan yaptıkları tatlıların yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Kahraman, "Bu mevsimlerde insanlar ister istemez üşüyor, enerji kaybı oluyor. Enerjiyi tamamlamak açısından tatlı yiyorlar. Şuanda güzel talep var, işlerimiz arttı. Kış aylarında yüzde 100 artış oluyor. Ayak üstü sıcak sıcak tatlı alarak tüketiliyor" dedi.

Dünyanın en sert buğdayından yapılıyor
Halka tatlının bir sokak lezzeti olduğunu ifade eden Kahraman, "Her ne kadar yapımı basit gibi gözükse de her undan olmuyor. Gaziantep'den getirtiğimiz dünyanın en sert buğdayından yapılıyor. Taş değirmenlerde yapılan katkısı alınmamış undan, yağ ve şekerden yapılıyor. Sıvı yağ ve pancar şekeri kullanıyoruz" diye konuştu. Antep fıstıklı tatlı tanesi 2.5 lira kilogramı 30 lira, sade halka burma tanesi 1.5 lira kilosu 15 liradan satılıyor.
Üşüyen Tokatlılar halka tatlısı ile ısınıyor

Gaziantep, Tokat, Genel

Kaynak: İHA


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