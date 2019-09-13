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"utanç duvarı"ndaki kadın ayakkabısını sökerken yakalandı

Beyoğlu'nda bir bina duvarına kadın cinayetlerini dikkat çekmek için asılan ayakkabılardan birini çökmeye çalışan kişi, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

13.09.2019 16:00

Beyoğlu'nda bir bina duvarına kadın cinayetlerini dikkat çekmek için asılan ayakkabılardan birini çökmeye çalışan kişi, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi'nde  sanat platformu olarak kullanılan bina duvarına kadın cinayetlerine dikkat çekmek için kadın ayakkabıları yerleştirildi. Grafik tasarımcı, müzisyen ve sanatçı Vahit Tuna tarafından tasarlanan proje ile 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısı asıldı. 5 gün önce duvara yerleştirilen 440 çift ayakkabıdan birini dün gece yerinden söken kişi yan taraftaki binanın güvenlikleri tarafından yakalandı. Bu kişi uzaklaştırılırken, kişi tarafından sökülen ayakkabı, projeyi hazırlayan yetkililere teslim edildi. Vahit Tuna "Geçtiğimiz yıl öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift ayakkabı koyduk. Buna kadın cinayetlerine farkındalık oluşturmak diyebiliriz. Toplumda bir çok insanın bilmediği, duymadığı ve buradan öğrendiği bir şey bu o yüzden de bu farkındalığın iyi olacağını düşünüyorum. Ayakkabının çalınma olayıyla ilgili çok bir bilgim yok, aslında ulaşılması zor bir yer ama niyeti varsa ona da yapacak bir şey yok. Sonuçta bir sanat yapısı, öyle bakmak gerekiyor ama bunun önüne geçmek zor. Ayakkabıyı tekrardan yerine asacağız" diye konuştu.

Görüntü dökümü
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-Yerinden sökülen ayakkabının yeri
-Diğer ayakkabılar
-Vahit Tuna ile röportaj
-Drone ile çekilen görü ntüler
-Genel ve detay görüntüler



- İstanbul

Kabataş, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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