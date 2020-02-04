Utanç sergisi

15 Şubat Cumartesi saat 14.00'dan itibaren sosyal sorumluluk projesi olan çocuğa şiddet ve çocuk tacizine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ve İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenecek "UTANÇ" adlı serginin adı ise yaşadıklarından ötürü bir yığın psikolojik travmanın yanı sıra ömür boyu "UTANÇ" içinde olan masum mağdurlar adına verilmiş bulunuyor.





Bu sergiye "UTANÇ" adını koyduk. Yaşadıklarından ötürü bir yığın psikolojik travmanın yanı sıra ömür boyu "UTANÇ" içinde olan masum mağdurlar adına…Maalesef çocuk tacizcisi ve istismarcılarından hiçbiri insani duygulardan nasiplerini almadıkları için "UTANÇ" içinde olmalarını beklemiyoruz...





Ancak bizler insanlık adına "UTANÇ" içindeyiz...

Fotoğraf sanatçısı Gülden Çapkan'nın konuyla ilgili çok& ; çarpıcı 14 fotoğrafının yanı sıra dikkat çekici istatistiksel yazı ve makalelerin yer alacağı sergimize katılımınız sessiz çığlıkların sesi olabilmede bizlere büyük destek verecektir.



