Haberler » Güncel » 'Utanç' sergisi İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde 15 Şubat'ta açılacak - Haber

"Utanç" sergisi İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde 15 Şubat'ta açılacak

Fotoğraf sanatçısı Gülden Çapkan'ın fotoğrafları ile bazı yazı ve makalelerin de yer alacağı "Utanç" sergisi, 15 Şubat'ta İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde açılacak.

13.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:36
Fotoğraf sanatçısı Gülden Çapkan'ın fotoğrafları ile bazı yazı ve makalelerin de yer alacağı "Utanç" sergisi, 15 Şubat'ta Atlı Kulübü'nde açılacak.
Çocuğa yönelik şiddet ve istismara dikkati çekmeyi amaçlayan serginin koordinatörü Gülden Çapkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, izlediği ve şahit olduğu olaylardan etkilenerek sergiyi hazırlamaya karar verdiğini söyledi.
Kendisini, mağdur olan çocukların yerine koymanın onların halini anlamasını sağladığını dile getiren Çapkan, "Bence her insan empati kurmalı. Sonra geceleri kafamı yastığa koyduğumda 'Ne yapabilirimler?' sürekli dolaşıp durdu aklımda ve ortaya bu iş çıktı. Bu proje için bir buçuk yıl çalıştım. Çekimlere ara verip ağladığım anlar dahi oldu." dedi.
Sergide kendisine ait 14 fotoğrafın yanı sıra istatistiksel bazı verilerin yer aldığını aktaran Çapkan, "Amacımız; toplumu bilinçlendirmek, insanlarda farkındalık yaratmak, daha dikkatli gözlerle çocuklarımıza baktırabilmek, onları koruyabilmek. Ayrıca, çocukları önemsemek ve geleceğimizin onlar olduğunu hatırlatmak." diye konuştu.
Çapkan, serginin iki gün boyunca her yaştan ziyaretçiye açık olacağını aktararak, halkın takip edip örnek aldığı ünlülerin de bu tür etkinliklere katılmasının önemli olduğunu ve bu konuda ünlülerden duyarlılık beklediklerini sözlerine ekledi.

Atlı Spor Kulübü, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 13:18:41