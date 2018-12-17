Utaş Uşakspor'da Kötü Gidiş Engellenemiyor

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında evinde zirve yarışı veren Sarıyer
'e 1-0 mağlup olan Utaş Uşakspor
'da ilk maçına çıkan teknik direktör Bahri Kaya da kötü gidişe engel olamadı. Ligde ilk 11 haftada yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, 12'nci haftada deplasmanda Bodrumspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra 3 puan yüzü göremedi. Uşak temsilcisi son 6 maçında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 4'üncü sıradan 9'uncu basamağa geriledi.
Üst üste 3. mağlubiyetini alan 22 puanlı Utaş Uşakspor, devre arasına Play-Off hattının 11 puan gerisinde girdi. - Uşak
Türkiye Futbol Federasyonu,Sarıyer,Uşakspor
Kaynak: DHA