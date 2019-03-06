Utaş Uşakspor-Eyüpspor: 1-1

STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xx), Ahmet Ulu (xx), Ali Etlikci (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Ahmet (x), Caner (xx), Ender (xx), Hikmet (xx), Kerem (x) (Dk. 73 Oğuzhan Kayar x), Murat (x) (Dk. 89 Melih(?), Tayfun (xx), Rıdvan (x), Emrah (xx) (Dk. 77 Nurettin x), Tayfur (xx)
EYÜPSPOR: Evren (xx) - Yüksel (xx), Hasan (xx), Murat (xx) (Dk. 59 Mehmet x), Yunus (xx), Atakan (x) (Dk. 80 Ahmet (?), Doğan (xx), Hakan (xx), Muhammet (xx), İsmail (x) (Dk. 87 Berkan), Kubilay (xx)
GOLLER: Dk. 53 Tayfur (Uşakspor) - Dk. 69 İsmail (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Hasan (Eyüpspor) - Ender, Tayfur, Tayfun (Uşakspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Sancaktepe Belediyespor deplasmanından puansız dönen Utaş Uşakspor evinde Eyüpspor'la berabere kalarak Play-Off umudunu büyük ölçüde yitirdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 53'üncü dakikada Tayfur Emre, Uşakspor'u öne geçirdi. Eyüpspor'dan İsmali 69'uncu dakikada attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi.
Ahmet Ulu, Uşakspor, Spor
Kaynak: DHA