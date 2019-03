Utku Gümrükçü: Büyük Değişime Hazır Olun

Çiğli'deki muhtarlar ve Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Millet İttifakının Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü: "Bu 5 yıl Çiğli'nin değişim yılı olacak. Bunu da hep birlikte yapacağız" dedi.

Önceki gün Çiğli'deki muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Gümrükçü: " Önümüzdeki 5 yıl Çiğli'de bir büyük değişimin, dönüşümün başlangıcı olacak. Bugüne kadar İzmir'in başta çöp olmak üzere tüm sıkıntısını çeken Çiğli yeni bir cazibe merkezi, yeni bir çekim alanı olacak. Yaşanan imar sorunları, ulaşım ile ilgili sıkıntılar, altyapı eksiklikleri, işsizlik sorunları, çöp kokusu… Bunları bir Çiğlili olarak ben de yaşadım ve yaşıyorum. Ama bu sorunları artık birlikte çözeceğiz. Artık ' Biz oy verdik, Başkanı seçtik, o çalışacak' devri bitiyor. Artık ne olacak; 26 mahallede oluşturacağımız 'Mahalle Meclisleri' olacak. Bu Meclislerinden çıkan kararlar, kuracağımız Çiğli Kent Konseyine gelecek. Aynı zamanda her muhtarlık ofisine bir de belediye görevlisi arkadaşımızı yerleştireceğiz. Muhtara gelen sorun aynı zamanda belediyeye de iletilmiş olacak. Eğer belediyenin sorumluluğa giriyorsa sorunun çözümü için hemen mahallede adım atılmış olacak. Zaten bizim partinin anlayışına göre her muhtar bir Belediye Meclis Üyesi gibidir. Çünkü her ikisini de halk seçiyor.Biraz maliyetli bir proje ama her muhtarlığa bir cihaz koyup belediye ile ilgili ödemeleri vatandaşın kolayca yapabileceği cihazlar koymak istiyoruz. Bir Çağrı Merkezimiz var şu an çalışıyor ve vatandaşlardan önerileri, şikâyetleri alıyoruz. Bir Acil Durum ekibi gibi bir ekibimiz olacak ve buraya gelen sorunlar hemen çözülecek. Tıpkı özel şirketlerin kullandığı Müşteri Yönetim Sistemi gibi bir sistem olacak. Vatandaşın sorunu alınacak, çözülecek ve bilgi verilecek" dedi.

ÇİĞLİ LOBİSİNİ OLUŞTURACAĞIZ

Kendisinin parti rozetini çıkardığını ve büyük bir ittifakın adayı olduğunu vurgulayan Gümrükçü: "Her mahalleye, her vatandaşa eşit hizmet anlayışı olacak ve hep birlikte Çiğli Lobisini oluşturmamız gerekiyor. Hedefe kilitlenirsek elimizden bir şey kurtulamaz. Biz İzmir'in en hızlı büyüyen ilçesiyiz. Elimizde müthiş potansiyellerimiz var; üniversite var, sanayi var, Kuşcenneti var, özel sağlık kuruluşları var, devletin sağlık kurumu var, turizm potansiyelimiz var. Ama sesimiz maalesef az çıkıyor. Çiğli'nin bir lobisi olsaydı, sesi biraz gür çıksaydı herkesin şimdi söylediği İZBAN'ın Karşıyaka'daki gibi yer altına alınmasını biz de sağlamıştık.Artık kaybedecek zamanımız yok. Biz sizlerden aldığımız güçle bu sorunların hepsini çözmek için iki dönem bu işe talibiz" dedi.

TRAMVAY GELİYOR, İMAR SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR

Karşıyaka tramvayının çok yakında Çiğli'ye geleceğini müjdeleyen Gümrükçü: "Bakanlıkta imza aşamasında bir proje var. Tramvay üniversiteye kadar gelecek. Çöplük için mahkeme süreci tamamlandı. Çöpler başka bir alana gidecek ve buradaki mevcut çöpten elektrik üretimi sağlanacak. Harmandalı'ndaki imar sorunu ile ilgili projenin hazır olduğunu öğrendik Büyükşehir'den, '6 -7 ay gibi Bakanlıktan onayı gelir' dediler. Üretici Kadın Kooperatiflerini kurup, var olanları da güçlendirip ekonomik katkı sağlayacağız. Biz gece-gündüz hizmet için uğraşacağız. Mevcut işleri takip edeceğiz ve sonuçlandıracağız. Bu süreçte en büyük gücümüz siz muhtarlar ve Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri olarak sizler olacaksınız. Karar alma süreçlerinde aktif olarak görev alacaksınız" dedi.

Kaynak: Bültenler