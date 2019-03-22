Utku Gümrükçü Kök Hücre Bağışçısı Oldu

Nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve uygun ilik bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası tüm Türkiye'de devam ediyor. 20 Mart akşamı Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda, Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) sponsorluğunda gerçekleşen ve Haluk Levent'in de sahne aldığı etkinlikte binlerce İzmirli Öykü Arin ve tüm kök hücre nakli bekleyen hastalar için kök hücre bağışçısı adayı oldu.

Kampanyaya destek veren Millet İttifakının Çiğli Belediye Başkan Adayı CHP'li Utku Gümrükçü de Kızılay'ın Gezici Kan Bağışı noktasına gelerek form doldurdu ve kök hücre bağışçısı oldu. Tüm hastalara umut olmak için tüm vatandaşları kök hücre bağışçısı olmaya davet eden Gümrükçü: "Bugün genç arkadaşlarımız çok geniş bir alanda saha çalışması yaptılar ve vatandaşlara kampanya ile ilgili bilgi verdiler, rozet dağıttılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir kalabalık var. Dilerim ki hem minik Öykü Arin için hem de kök hücre bağışı ile yaşama tutunacak tüm insanlar için güzel gelişmeler olur. Türkiye'nin her yerinden pek çok insan kök hücre bağışçısı oluyor. Bu kampanya ile bir duyarlılık da oluştu. Bunun yanı sıra kan bağışı da gerçekten çok önemli. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Tüm halkımızdan bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum. Eğer şartları uyuyorsa mutlaka kan bağışçısı ve kök hücre bağışçısı olsunlar" dedi.

Kaynak: Bültenler