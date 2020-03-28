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- Utrecht Belediye Başkanı'ndan Türkçe Korona virüs mesajı

- Utrecht Belediye Başkanı'ndan Türkçe Korona virüs mesajı Hollanda'nın Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, dünyayı saran korona virüs salgınına karşı vatandaşlarına Türkçe ve Hollandaca uyarıda bulunarak "Evde kalın lütfen" dedi.

28.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:53
- Utrecht Belediye Başkanı'ndan Türkçe Korona virüs mesajı
AMSTERDAM - Hollanda 'nın Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, dünyayı saran korona virüs salgınına karşı vatandaşlarına Türkçe ve Hollandaca uyarıda bulunarak "Evde kalın lütfen" dedi.
Hollanda'nın Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, Korona virüse karşı vatandaşlarına uyarıda bulundu. Açıklamasına, Türkçe kelimeler de ekleyen Zanen, "Sevgili vatandaşlar, evde kalın lütfen" ifadelerini kullandı.
Konuşmasını Hollandaca sürdüren Zanen, "Evde kalın, mesafeyi koruyun, sorumluluğunuzu alın. Bu sadece kendiniz için değil başkaları için de geçerli. Lütfen, kendinize ve birbirinize iyi bakın" şeklinde konuştu. - Utrecht Belediye Başkanı’ndan Türkçe Korona virüs mesajı

Kaynak: İHA

Etiketler: Hollanda, Utrecht, Güncel

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- Utrecht Belediye Başkanı'ndan Türkçe Korona virüs mesajı

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