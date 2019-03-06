Utso'dan İstihdam Seferberliğine Destek Çağrısı

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Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı Selim Kandemir, tüm işverenlerin "İstihdam Seferberliği"ne destek olmasını istedi.Kandemir, Uşak Ticaret Borsası (UTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer ve Karahallı Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Adalet Ercan ile birlikte basın toplantısı düzenledi.UTSO'daki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 'İstihdam Seferberliği 2019' kapsamında işverenlere uygulanan desteklerle ilgili bilgi veren Kandemir, tüm işverenlerin kampanyaya destek olmasını istedi.İşverenlere istihdam konusunda 8 farklı başlıkta teşvik imkanı sunulduğunu aktaran Kandemir, "İstihdam seferberliği desteklerinden yararlanan işverenimiz, girişimcimiz hem il ekonomimizin büyümesine katkı sağlayacak, hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan olacak." dedi.Türkiye ekonomisinin üreterek büyüyeceğinin altını çizen Kandemir, "Ekonomimizin güçlenmesi için üretmek zorundayız. İşsizlikle mücadele etmek öncelik hedefimiz. Çok önemli destekler var teşvik paketinde, tüm işverenlerimizi bu paketten yararlanmaya davet ediyorum." diye konuştu.