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Utv, dereye uçtu: ürdün asıllı 4 kişi yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 16 yaşındaki sürücüsünün kontrolünden çıkan arazi aracı UTV dereye uçtu.

24.08.2019 18:04 Utv, dereye uçtu: ürdün asıllı 4 kişi yaralı
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 16 yaşındaki sürücüsünün kontrolünden çıkan arazi aracı UTV dereye uçtu. Ürdün asıllı 4 kişi yaralandı.
Kaza, Yanık Mahallesi Dereiçi mevkiinde meydana geldi. 16 yaşındaki Tasncem Tayseer Alhamawi'nin kullandığı UTV ile bir grup Ürdün vatandaşı, ormanda gezmek istedi.  Ancak Alhamawi'nin kontrolünden çıkan UTV,  yoldan yaklaşık 5 metre aşağıdaki Yanık Deresi'ne uçtu. Kazada, sürücü Tasncem Tayseer Alhamawi ile Hanady Hastham Mahammet Alhamawi(45), Sultan Tayseer Alhamawi (25) ve adı öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Dere yatağından çıkarılan yaralılardan 2'si ambulans ile 2'si de özel araçlarla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Dereiçi, Sapanca, Ürdün, Güncel

Kaynak: DHA

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