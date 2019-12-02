UUİ'deki astronotlar kozmik ışın dedektörünün onarımı için uzay yürüyüşüne çıktı

CAPE Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli astronotlar, istasyonun dışındaki kozmik ışın dedektörüne yeni pompalar yerleştirmek için uzay yürüyüşüne çıktı. Güncel Kaynak: AA
İtalyan ve Amerikalı astronotlar Luca Parmitano ve Andrew Morgan'ın uzay yürüyüşü sırasında uygun soğutma sistemi bulunmadığından arızalı olan 2 milyar dolarlık Alfa Manyetik Spektrometre ile 4 yeni pompanın bağlantısını kurmaya çalışacağı belirtildi.
Karşı madde ve karanlık madde avı için 2011'de Endeavour Uzay Mekiği'nin son uçuşuyla UUİ'ye gönderilen Alfa Manyetik Spektrometre'nin o tarihten bu yana 148 milyardan fazla kozmik ışını incelediği ifade ediliyor.
Parmitano ve Morgan'ın yürüyüşünün 6,5 saat sürmesi bekleniyor.
Bunun yaklaşık 3 hafta içinde 3. uzay yürüyüşü olduğu ifade edildi.