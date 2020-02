Üvey annesi tarafından yakıldığı öne sürülen kız 4. ameliyatını oldu

ÜMRANİYE'de üvey annesi tarafından yakıldığı öne sürülen 14 yaşındaki I.T., dördüncü kez ameliyat oldu. Ayağından parça alınan I.T.'nin annesi, üvey annenin cezalandırılmasını istedi. Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, 14 yaşındaki I.T., babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve bir çocuk sahibi üvey annesi Y.T. (29)'nin yaşadığı eve misafirliğe gitti. Y.T., bulaşıkları makineye yerleştirdiği sırada tezgahın üzerinde bulunan demlik içindeki kaynar su, 14 yaşındaki I.T.'nin başından aşağı döküldü. Anne Kesra Yılmaz'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Y.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık tedavi ünitesinde tedavi altına alınan küçük kız, dün dördüncü ameliyatını geçirdi. Işıl T.'nin ayağından alınan parçalar boynuna nakledildi. Işıl T.'nin annesi Kesra Yılmaz ise üvey annenin cezalandırılmasını istedi.ÇOK ACI ÇEKİYOR YAVRUMKesra Yılmaz, Kızımın durum çok kötü. Yavrum dün dördüncü ameliyatını geçirdi. Ayağından parça aldılar. Omuz üzerine yerleştirdiler. Çok acı çekiyor yavrum. İnanılmaz bir acı çekiyor. Kızın psikolojisi bozuldu. Bizim psikolojimiz bozuldu, abisinin psikolojisi bozuldu. Şu an o kızın nasıl acı çektiğini bir ben bir Allah biliyor. dedi.Üvey annenin Adana'ya kaçtığını öne süren Yılmaz, Adana'da elini kolunu sallaya sallaya geziyor, keyfine bakıyor. Kızım burada acı çekiyor. Bu nasıl bir şey, bu nasıl adalet. Ben adalet istiyorum. Yavruma bir çare bulun. Kızımın saçı yok, saçı kesildi. Şu anda psikolojik olarak iyi değil. Diyor ki, 'Anne ölmem mi lazımdı kadının ceza evine girmesi için.' 'Nasıl adalet var, illa öleceğim ki sonra bu kadını yakalasınlar.' diyor. Ben devletten yardım istiyorum. Lütfen, bu kadını yakalayın lütfen. 1 aydır ben hastanedeyim. Hiç birimiz iyi değiliz, çok kötüyüz. Kadın bunu üçüncü kişiye yapıyor. Benim kızım üçüncü. İlk eşini yaktı, teyzesinin kızını yakmış ve üçüncü olarak benim kızıma yaptı. Bu kadını tutuklayın. diye konuştu