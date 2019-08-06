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Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı

Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandıELAZIĞ - Elazığ'da 6 yıl önce hamile üvey annesini öldüren ve 2 kere yakalanmasına rağmen cezaevinden firar eden zanlı, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

06.08.2019 15:44
Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı
Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı
ELAZIĞ - Elazığ'da 6 yıl önce hamile üvey annesini öldüren ve 2 kere yakalanmasına rağmen cezaevinden firar eden zanlı, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.
Olay, 2013 yılında Elazığ'ın Yurtbaşı Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şüpheli Fethi Ahmet G., tartıştığı hamile üvey annesi Derya Ö.'yü tüfekle ateş açarak öldürdü. Zanlı yakalanmasının ardından olay tarihinde yaşı 17 olması nedeniyle 15 yıl hapis cezası aldı. Cezasının bir kısmını çeken zanlı açık cezaevine nakledildi.
Zanlı Sivas ve Elazığ'daki açık cezaevlerinden 2 kere yakalanmasına rağmen firar etti.
Elazığ İl Jandarmaya bağlı ekipler, zanlı Fethi Ahmet G.'nin Elazığ şehirlerarası otobüs terminalinde çalıştığını öğrendi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otogara operasyon düzenledi. Jandarma Suç Araştırma Timinin'de destek verdiği operasyonda şüpheli, kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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